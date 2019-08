Folk valfarter til: Swingerklub er allerede for lille

Det har allerede vist sig, at der er for få sovepladser i en nye swingerklub i Glamsbjerg. Ejer overvejer, om der kan gøres noget.

- Der er stor interesse for det. Allerede nu kæmper vi med at have plads til dem, der gerne vil sove her, siger Brian Jensen.

Sjællænderne tager det ikke så tungt

Dark Secret har otte overnatningsværelser. Men to af dem bruges af som regel af det frivillige personale, så reelt kun seks.

Folk kommer fra både Fyn, lidt fra Jylland, men ellers fylder Sjælland meget. Brian Jensen estimerer sjællænderne til at udgøre 30 procent.

- Fynboerne kører til Jylland, der møder de ikke nogen, de kender. Det gør de så, for der kører alle de andre også hen, smiler Brian Jensen og tænker på, at det kan være lidt flovt at gå i swingerklub for nogle.

- Sjællænderne tager det ikke så tungt. Når de har lyst til at opleve et eller andet, så kører de bare, tilføjer Brian Jensen.

Er der plads, koster et enkeltværelse 250 kroner for en nat. Et dobbelt koster 450 kroner og med morgenmad, oplyser ejeren.

- De er begyndt at booke ud i fremtiden. Her i weekenden har jeg måttet henvise til flere forskellige pladser rundt omkring. Jeg overvejer at tage kontakt til dem (overnatningsstederne, red.) for at se, om jeg kan lave en eller anden ordning med dem, siger Brian Jensen.

Han har ikke undersøgt, om han må udvide med sovepladser.

Brian Jensen overvejer også, om man kan have campingvogne stående i haveområdet.