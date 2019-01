Første spæde skridt mod en hjertestarterforening i Assens

Efter et solidt opstartsmøde torsdag aften håber Lars Lundbæk, at der snart kan stå en forening klar, der kan hjælpe med at få flere akuthjælpere klar i kommunen

Kerte: Torsdag aften stod 11 bankende hjerter samlet i Kerte Forsamlingshus. De 11 hjerter tilhører 11 personer, der nu håber, de kan gøre en forskel for alle de andre hjerter i Assens Kommune. Invitationen til det første møde blev sendt ud af Lars Lundbæk, der vil starte en hjerterstarforening i Assens Kommune. Og den lille gruppe har planen for den spæde forenings næste skridt klar. - Vi vil tage kontakt med Udvikling Assens for at komme ud til de mange forsamlingshuse i Assens Kommune. Dem vil vi have til at hjælpe med at få budskabet endnu længere ud, så vi kan få nogle flere akuthjælpere i Assens Kommune, siger Lars Lundbæk. Akuthjælpere er dem, der har taget et kursus i førstehjælp, og i hvordan man bruger en hjertestarter. Igennem en app bliver akuthjælperne forbundet til vagtcentralen, der i nødstilfælde kan sende en akuthjælper ud for at hjælpe, indtil en ambulance når frem.

Usikre hjertestartere I flere fynske kommuner har man allerede over hundrede personer tilknyttet dette system, men i Assens Kommune har man indtil videre kun omkring otte personer tilknyttet. Det er det tal, Lars Lundbæk gerne vil have forøget. - Vi er kommet rigtigt fint i gang. Vi har snakket med Troels Beck fra Røde Kors, og han vil gerne tilbyde fem gratis kurser til 16 deltagere. Men derefter er det jo vigtigt, at vi få mange af dem, der tager kurset til også at komme med på app'en. Hvis de ikke er det, kan de jo ikke vide, hvornår der er brug for dem, siger Lars Lundbæk. Og det er bare med at komme i gang, for man kan ikke udelukkende lægge sin tillid til hjertestarterne, der hænger rundt omkring i kommunen. - En af grundene til, at vi synes, det er så vigtigt, er, at omkring 40 procent af hjertestarterne i landet ikke er ordentligt serviceret. Derfor er det endnu vigtigere, at vi får nogle flere personer som akuthjælpere, for som det er nu, så giver nogle af hjertestarterne en falsk form for tryghed, siger Lars Lundbæk.