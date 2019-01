Før byrådsmøde: Nej tak til vindmøllepark

En afstemning viser, at et stort flertal af læserne siger nej tak til vindmølleparken.

Dagens historie om, at Assens Kommune mener, at Energistyrelsen har forhåndsgodkendt hele projektet , inden den tekniske myndighedshøring og den offentlige høring er gennemført, har skabt debat på både Fyens.dk og vores Facebook-sider. Læs her, hvad nogle af vores læsere mener om både Energistyrelsens sagsbehandling og om vindmølleparken generelt.

Morten Birch: Det vil glæde mig, når det bliver gennemført!

Kent Lohmann: Har lige hørt, at Søren Steen Andersen har hyret advokathjælp i kampen mod vindmøller i Lillebælt. Det kalder jeg at gå for vidt. (...) Søren Steen Andersen må gerne kæmpe mod vindmøller, men han skal ikke bruge borgernes penge. Han er ikke hele kommunens borgmester, han er kun valgt af Venstre. Derfor; stop det galimatias.

Lennarth Faverby Nielsen: Når nu Sønderborg Forsyning vil have vindmøller, kan de jo placere dem tættere på Sønderborg.

Steen Johansen: De er helt klar i Assens. De mener, at kul og olie er sagen, eller at det er ok, hvis det er i Nordjylland.

Gudmund Bager: Det er en fuldstændig vild historie. Det hører ingen steder hjemme, at en kommune som Sønderborg har mulighed for så fjernt fra egen egn at kræve at få placeret et så stort og nådesløst apparat, som hele rækken af vindmølle-staværer, når det i den grad går ud over herlighedsværdier set fra Assens.

Finn Nielsen: Er der en voksen tilstede? Nogen må dog sørge for at få standset det vanvid. Vi skal ikke blive ved med at opstille disse roterende fabrikker, som ingen alligevel kan styre.