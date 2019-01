I weekenden blev der spillet fodbold i Arena Assens. Hundredevis af ben iført støvler forsøgte at få bolden i mål under Fynske Bank Cup. Der blev kæmpet godt under det velbesøgte stævne.

Assens: Fodbold er et spil, hvor det gælder om at score mål.

Det var der ikke ændret på, da der i weekenden var Fynske Bank Cup i begge haller i Arena Assens. Børne- og juniorspillere fra både lokale klubber og fjerne egne af Fyn kæmpede bravt om bolden og jublede, når de endelig fik den sparket eller bakset i mål. Enten i den eller den anden ende af hallen.

Og der blev gået til den. Der var højt spil om bolden. Så meget, at Lokalavisens udsendte så flere af de små poder, der lige måtte ud og trøstes af træneren eller mor og far efter en glidende tackling eller et lidt for hårdt skulderskub. Men de kom på banen igen og spillede videre.

Morten Petersen fra Dalum var i Arena Assens for at følge sønnen Magnus og vennerne fra fodboldholdet. Han kører både sin søn rundt på Fyn og til Jylland til stævner, sagde han.

- Vi er af sted så meget som ungerne har lyst til, fortalte han.

- Jeg er kørt til Assens for at være sammen med børnene og for at have det sjovt. Vi har ikke mulighed for at træne, da der ikke er halkapacitet i Dalum, så spiller vi nogle turneringer i stedet for, tilføjede han - lige inden Magnus rent faktisk scorede.

Så tillykke!