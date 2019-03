Fodbold for modne mænd: - Det er som at være 15 år igen

På Glamsbjerg Idrætsforenings fodboldbaner kan man hver torsdag være sikker på at rende ind i 10-14 mænd i alderen 60+, der har snøret fodboldstøvlerne. En gang om ugen mødes 'Hyggeholdet' for at spille en god omgang fodbold, vinde eller tabe en kasse øl og vedligeholde det unikke kammeratskab.

Himlen er blå og skyfri, og fuglene pipper lystigt afsted for at byde de savnede solstråler velkommen tilbage.

Hyggeholdet blev stiftet af Kurt Jensen i 2011.Holdet består af 10-14 herrer. Den yngste er 66 år, og den ældste 77 år.Træning er hver torsdag klokken 10-12 på Glamsbjerg Idrætsforenings boldbaner. En gang om måneden spiser holdet frokost sammen efter træning.Holdet blev sidste året kåret som Årets GIF'er, fordi de "er klubbens mænd, der har ydet en flot og ekstraordinær indsats for klubben".Det eneste krav for at komme med på holdet er, at du er fyldt 60 år og har lyst til at spille fodbold. Hvis der er et par år til, at du når de 60, men har lyst til at spille fodbold nu, kan du godt snige dig med, oplyser holdet.Du kan kontakte holdleder Frank Andersen på mail frank@funwalkonwater.dk , hvis du har spørgsmål.

Godt med netværk

En ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, at danskerne i dag er sociale langt ind i alderdommen. Næsten halvdelen af respondenterne, der er over 52 år, svarer i en ny undersøgelse, at de er sammen med venner eller bekendte én eller flere gange om ugen.

Ifølge Ældre Sagen er det især vigtigt for ældre at skabe sociale relationer, da det er med til at forebygge ensomhed, der kan have konsekvenser som dårligt helbred og kortere levetid.

Og det var især behovet for at fastholde et stærkt socialt netværk, der i 2011 fik Kurt Jensen, 71 år, til at skabe 'Hyggeholdet', da han lukkede Sportigan og GC Legetøj i Glamsbjerg efter 39 år som indehaver.

- Jeg skulle have noget at lave og have lidt motion. Og jeg har jo levet mit liv hernede (i klubben, red.). Så da jeg stoppede med forretningen snakkede jeg med dem, der kunne være interesseret i at spille på et hyggehold, når vi var færdige med at spille turnering.

- Vi havde et hold hernede i 35 år, så jeg havde mulighed for at snakke med mange om det, så vi fik hurtigt et hold, siger han.

Halvdelen af spillerne på holdet har spillet sammen i mere end 30 år, mens andre er kommet til senere. Fælles for dem alle er, at de nyder en torsdag sammen med gutterne. Og de vil helst ikke misse en træning, fortæller Preben 'Buller' Vogt på 72 år.

- Når jeg kører i sommerhus, så lægger jeg det fra torsdag eftermiddag til onsdag, så jeg kan være med til træningen, siger han, og Kurt Jensen istemmer;

- For mig er det ugens højdepunkt. Så hvis jeg skal på ferie, forsøger jeg at lægge det fra fredag til onsdag. De fleste planlægger ud fra, at vi har træning om torsdagen.