Flyttedag for fårene

Tommerup: 30 får og lam skulle efter sommerens græsning på øen Birkholm flyttes hjem til Vestfyns Efterskole på Tommerup Nørremark. Til den opgave blev 10 af de 37 elever på skolen sat i sving.

- Dyrene kunne godt have gået på øen et par måneder endnu, da der er rigeligt med græs, men det er vigtigt for eleverne at have dyrene omkring sig her på efterskolen i Tommerup. Derfor tog jeg over til øen med 10 elever og indfangede både køer og får. Fårene var lidt genstridige, men vores super gode elever klarede opgaven til UG, fortæller forstander Marie Klit i en pressemeddelelse.

