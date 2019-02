Liz Egelund har sat sit hus i Assens til salg, fordi hun er bange for, hvad der ville ske, hvis hende og ægtemanden fik brug for hjælp fra kommunen. Foto: Kim Rune

Liz Egelund på 78 år har sammen med sin mand sat byhuset i Ladegårdsgade i Assens til salg, fordi hun er bekymret for, hvilken indflydelse de store ældrebesparelser i Assens Kommune vil have på deres alderdom, hvis de på et tidspunkt får brug for hjælp.

Assens: Da Liz Egelund på 78 år og hendes mand flyttede til Assens for 11 år siden, var det meningen, de skulle blive gamle og nyde deres pensionstid i den skønne kystby. Efter at have drevet en Matas-butik i 34 år i Ikast, kastede ægteparret deres kærlighed på Assens by, da de skulle finde det sted på Fyn, hvor de gerne ville slå sig ned for bestandigt. Ægteparret har dog de seneste år overvejet, om det ville give mening at flytte tættere på deres søn på Sjælland eller deres datter i Ikast. Flytteplanerne har Liz Egelund og hendes mand dog alligevel skubbet væk, fordi de er så glade for at bo i Assens. Men den glæde sætter de store besparelser på blandt andet ældreområdet i Assens Kommune nu en stopper for. Og besparelserne har gjort, at ægteparret nu har valgt at sætte huset i Ladegårdsgade til salg. - Hvis du ikke har en i din nærhed, der kan råbe op, så kan du godt glemme alt om at få hjælp. - Besparelserne spiller en stor rolle i beslutningen om at sætte huset til salg og flytte tilbage til Ikast. Jeg regner med, at vi skal være her i mange år endnu, og vi vil jo rigtig gerne blive boende i Assens. Men der er ikke nogen, der kan passe ordentligt på os, hvis vi får brug det, siger Liz Egelund.

Besparelser Udvalget for Social og Sundhed har foretaget besparelser på social- og sundhedsområdet i Assens Kommune for mellem 45,5 og knap 49 millioner kroner årligt i årene 2018-2021.Derudover har udvalget haft et overforbrug på mere end 44 millioner kroner i budgetåret 2018. De penge skal findes i løbet af de kommende år.Der er fundet besparelser på både plejehjem og i den kommunale hjemmepleje.Besparelserne på ældreområdet har blandt andet betydet, at de ældre nu kun får gjort rent hver femte uge i stedet for hver tredje uge. Og de ældre får ikke længere vasket gulv.De store besparelser har fundet sted, efter der blev fundet et stort hul på 67 millioner kroner i kommunekassen. Alle politiske udvalg blev derfor pålagt at finde besparelsesbeløb, der kunne hjælpe med at lukke hullet.

Liz Egelund (tv) er bange for, hun og hendes mand ikke vil få den hjælp, som de kan få brug for i fremtiden, hvis de bliver boende i Assens Kommune. Derfor har hun sat huset til salg. Det samme er veninden Jonna Hovendahl, der er tilflytter til Assens. Hun vil flytte, hvis hun eller manden får brug for hjælp. Foto: Kim Rune

Ked af flytteplaner Stod det til Liz Egelund og hendes mand, var de blevet boende i Assens i flere år endnu, for de har været og er glade for at bo i byen. - Det er jo en have. Der er både kyst, natur og byliv tæt på. Så jeg er meget ked af, at vi nu har sat huset til salg, for jeg kan godt lide at bo her. - Men jeg ville frygte, at vi ikke ville blive passet ordentligt på, eller at vi ville gro til i skidt, hvis vi blev boende her i kommunen og fik brug for hjælp. Så ville vores værdighed gå fuldstændig af fløjten, siger hun. Liz Egelund mener, at rengøring hver femte uge og ingen gulvvask er en tikkende bombe i de ældres hjem. - Hvor mange kan de ikke nå at få slået ihjel, når de ældre kommer til at gå i så mange bakterier? - Hvis en af os blev syge, og vi skulle leve i det der... Det er de tanker, der fylder hos os og får os til at ville flytte væk, siger hun.

Ville hoppe i havnen Liz Egelund havde en forventning om, at hun sammen med sin mand sagtens kunne blive gamle i Assens, selv om det betød, at de kom lidt langt væk fra begge deres børn. - Vi ville gerne bo midt mellem dem, og så har jeg aldrig tænkt, at de skulle hjælpe til med at passe os, hvis vi fik brug for det. - Det skal vores børn ikke. Den belastning vil jeg ikke være for vores børn, siger hun. Når Liz Egelund bliver spurgt om, hvad hun ville gøre, hvis hun boede i Assens Kommune og fik brug for hjælp enten i form af hjemmehjælp eller plejehjem, så er svaret meget kontant. - Hvis jeg kunne, så ville jeg gå hen til havnen. Og så ville jeg hoppe i. - Det er faktisk det eneste, jeg ville kunne gøre for at kunne beholde min værdighed. Vi har begge arbejdet altid og betalt vores skat, så jeg har aldrig troet, at det skulle ende sådan her, hvis jeg fik brug for hjælp, siger hun.