Flere tusind timers frivilligt arbejde: - Vi stjæler lidt af applausen hver aften

Frøbjerg: - Prøv lige at åbne døren lidt mere.

Vagn Madsen står på pladsen, hvor Frøbjerg Festspil om få uger præsenterer "Footloose - The Musical" og dermed sætter sommerfestspil op for mere end 30. gang. Den rutinerede scenemester er kravlet op på førstesalen i det midterste hus på scenen, hvor en dør fører videre ud på en stor balkon. Her fortæller han om arbejdet med at bygge scene og kulisser, da han opdager, at noget ikke er, som det bør være.

- Jeg se publikum, når jeg står heromme bagved, og det skal jeg helst ikke kunne, for så kan de også se mig. Det er en del af mit job at opdage de her ting, forklarer han og slår en blyantstreg på reposets gulv.

Her skal der skrues en klods i, som forhindrer døren i at åbne så meget, at publikum kan se ind bag kulisserne.