Flere skal overleve hjertestop: App skal redde liv

Projektet Danmark Redder Liv vil redde flere hjertestoppatienter ved at motivere borgere til at melde sig som frivillige førstehjælpere, der kan rykke hurtigere ud end ambulancen.

De første minutter er altafgørende, når en person falder om med hjertestop. Det er enormt vigtigt at få førstehjælp inden for de første minutter, fordi hurtig hjælp er med til at forbedre overlevelseschancerne markant.

Derfor er Troels Vahl-Møller, der faldt om med et hjertestop i november, ikke i tvivl om, at han vil melde sig som frivillig førstehjælper i projektet Danmark Redder Liv, hvor almindelige borgere bliver kaldt ud til hjertestop i deres nærområde for at yde førstehjælp, inden ambulancen har mulighed for at ankomme.

- Hvis der er noget, jeg kan gøre for andre, så vil jeg gerne det. Det handler om at få hurtig hjælp, det er jeg et godt eksempel på.

- Det er kun, fordi Morten (Voldsgaard-Nielsen, red.) ydede førstehjælp, at jeg har klaret mig så godt, siger han.

Danmark Redder Liv er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, Dansk Folkehjælp og AED, og hovedformålet er netop at motivere borgere til at blive frivillige førstehjælpere, så flere ligesom Troels Vahl-Møller overlever hjertestop uden for hospitalet. Det fortæller Martin Grum-Nymann, der er AC-fuldmægtig og kontaktperson for Danmark Redder Liv i Region Syddanmark.

- Vi har ambulancer og lægebiler, der kommer ud (til hjertestop, red.), men uanset hvor tætmasket et net, vi laver, så går der noget tid, før de kommer frem.

- Og vi ved, at hvis man skal overleve et hjertestop, så er det vigtigt, at det er i de første minutter, efter hjertet stopper, bliver givet hjælp. Og her gælder det om at aktivere nogen i lokalsamfundet, siger han.