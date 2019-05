Flere biler i sammenstød: Tre voksne og et barn slap med skrækken i trafikuheld

Frankfri: Tre biler med i alt fire personer var søndag eftermiddag involverede i et trafikuheld ved Frankfri. Heldigvis kom ingen af dem slemt til skade.

Uheldet skete på Assensvej, da en mand og hans barn i en personbil holder stille for at svinge til venstre. En varebil kommer kørende bagfra og ser ikke personbilen, der skal dreje til venstre. Varebilen kører ind i personbilen, så den bliver skubbet over i den anden vejbane, så den rammer en modkørende bilist. Sådan forklarer Beredskab Fyns indsatsleder, der var på stedet.

Ifølge meldingen, der kom klokken 16.29, var en af de involverede fastklemte. Da beredskabet kom frem, viste det sig dog ikke at være tilfældet, og skaderne var heldigvis ikke alvorlige.

- Der er tale om småskader og nakkeskader. Ikke noget alvorligt overhovedet. Der var et barn og en far i den ene bil, og de fejler ikke noget ud over chok, men de er blevet kørt ind til OUH for at blive undersøgt. Ham der kørte ind i dem blev hentet af sin kæreste, og ham, de ramte ind i, blev også kørt til undersøgelse, fortæller indsatslederen.

Klokken 17.45 meddelte Fyns Politi på Twitter, at der var ryddet op efter uheldet og at vejene igen var åbne.