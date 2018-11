Flemløse lyses op

Flemløse: Den bliver kaldt kommunens flottest pyntede egetræ, Kvindeegen i Flemløse.

Og søndag 2. december - det vil sige første søndag i advent - springer træet ud i sin flotte vinterflor. Der bliver julelysene i træet nemlig tændt.

Arrangementet starter i Flemløse Kirke klokken 15, hvor der er gudstjeneste, og bagefter serveres der gløgg og æbleskiver i sognehuset.

Når tusmørket begynder at sænke sig - omkring klokken 16.30-17 - er der fakkeloptog fra sognehuset mod Kvindeegen. Der gøres stop ved Flemløse Plejehjem, hvor lysene på juletræet bliver tændt. Derefter går turen til egen, hvor to af årets konfirmander får æren af at tænde lyset.

Rise Flemløse Sparekasse, Flemløse Voldtofte Landsbylaug og en privatperson har givet et beløb til julebelysningen, der er ny i år. /nvp