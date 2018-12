Flaglig debat i byrådet

- Jeg er imod EU-flaget, fordi jeg og Enhedslisten jo ikke plejer at være for EU. Men jeg har ikke noget imod, at der bliver sat et FN-flag op. Det ville være et positivt signal at sende, forklarede han sin manglende stemme.

Et byrådsmedlem - Kaj Alstrup fra Enhedslisten - stemte blankt, efter han havde givet sin støtte til opsætningen af Dannebrog, sin modstand til EU-flaget og sin støtte til et FN-flag.

25 byrådsmedlemmer var enige om, at en EU-fane også skulle have plads i byrådssalen, mens fire andre - Dansk Folkeparti og Konservative - ikke var med på den idé.

Debatten drejde sig om Dannebrog, et EU-flag og et FN-flag.

Et flertal af byrådet i Assens Kommune har besluttet, at der i byrådssalen skal sættes to faner op. En med Dannebrog og en med et EU-flag.Dannebrog-fanen vil være tre meter høj og leveres med spyd og snor med kvaster. Dannebrog kan leveres af Danmarks-Samfundet, som har oplyst Assens Kommune, at en ansøgning om en fane med stor sandsynlighed vil blive imødekommet. EU-fanen vil koste 4-5000 kroner. De penge findes på rådhusets inventarbudget. Det forventes, at der derudover vil være en mindre udgift til fod eller holder til fanen. Dansk Folkeparti og Konservative stemte imod opsætningen af EU-flaget, Enhedslisten stemte blankt, mens Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale stemte for begge faner.

Ikke i byrådssalen

Jens Henrik Thulesen Dahl forklarede, hvorfor han og resten af DF-gruppen er imod opsætning af en EU-fane således:

- Vi står i Danmark, og vi er en dansk kommunalbestyrelse, så vores opgave er at lede ud fra dansk lov. Det naturlige er derfor, at vi har Dannebrog. Det vil være et godt signal om, at vi er i Danmark, og at det er dansk lovgivning, vi er forpligtet af.

- Derfor vil vi foreslå, at vi stiller Dannebrog op i byrådssalen og ikke andre flag. Så kan der være andre steder, man kan signalere, at vi er del af EU og verden, men det hører ikke hjemme i en byrådssal, sagde han og undrede sig over, at byrådet vil bruge 5000 kroner på et EU-flag i en tid med millionbesparelser.

Charlotte Vincent Petersen (S) understregede, at der er mange følelser i et flag, og at Dannebrog vil tage sig flot ud i byrådssalen.

- Vi har også peget på et EU-flag, fordi det signalerer, at vi er med i det europæiske fællesskab. FN-flaget vil stå med et fredssymbol og et verdenskort, som symboliserer alle verdens mennesker, sagde hun og luftede også ideen om at lade alle de nationaliteter, der bor i Assens Kommune, være repræsenteret med et flag på en tavle eller en nål i et verdenskort i Borgerservice.

- Uanset hvad er det signal om, at Assens Kommune er mangfoldig, og at vi har et fællesskab på tværs af kultur og religion. Det kan der være brug for i disse tider, hvor højreekstremismen vokser mange steder.