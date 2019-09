Fire indbrud i træk: Alkoholiker anholdt på kendt hotel

En 45-årig mand blev natten til torsdag anholdt, efter han blev grebet midt under et indbrud på Marcussens Hotel i Assens.

- Der var ikke noget noget dramatik i det. Han satte sig bare ned og sagde: 'jeg er alkoholiker, så jeg er nødt til at gøre det her'. Der var overhovedet ingen dramatik, og politiet kom hurtigt. Der var ikke rigtig noget i det. Helt udramatisk, men en sørgelig historie.

- Vi har haft ubudne gæster de seneste fire nætter. Det er en stakkels borger, der ikke rigtig kan få tingene til at hænge sammen og er blevet alkoholiker. Så han har brudt ind hos os og har stjålet alkohol. Han har ikke ødelagt noget. Han har bare brudt ind og har taget alkohol fire dage i træk, fortæller Daniel Juul, som sammen med nogle ansatte overnattede på hotellet for at sætte en stopper for tyveriet.

Videoovervågningen fra de fire nætter viser tydeligt, at det er den 45-årige, som hver gang har stjålet flasker med alkohol. Han drak dem ikke på stedet, men tog dem med sig.

- Den første nat tog han bare, hvad han kunne have i hænderne. Anden nat var han lidt mere modig, så der tog han, hvad han kunne have i en sportstaske. I går da vi nappede ham, havde han også en taske med. Da politiet spurgte, hvad han skulle bruge den til, sagde han, at han skulle bruge den til at fylde spiritus i. Han var helt ærlig, siger Daniel Juul.

- Hvor meget har han nået at stjæle?

- Det ved jeg faktisk ikke endnu, for jeg skal først til at kigge på det. Vi skal have lavet en lagerstatus, men jeg tror, det er meget. For det har stået på længere, end vi regner med.

- Vi havde nogle episoder tilbage for to-tre uger siden, hvor tjenerne undrede sig over, at de hele tiden skulle fylde hylderne med øl op, og så næste dag brokkede jeg mig over, hvorfor de aldrig var fyldt op. Så det er nok længere tilbage, så vi skal kigge tilbage på overvågningen.

- Men bare inden for den seneste uge har han været der fire gange, og det bliver til nogle flasker, hvis man fylder en sportstaske, siger Daniel Juul.