Finkæmning af Assens Kommunes økonomi koster op mod 1,1 mio. kroner

Borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V) ser en god idé i at bruge penge på at finkæmme kommuens økonomi, hvis man i den sidste ende kan spare penge på det. Arkivfoto: Kim Rune

Økonomiudvalget har fået en foreløbig status og et prisoverslag for den eksterne gennemgang af Assens Kommunes økonomi. Den færdige rapport forventes at være klar om få uger, hvor byrådet begynder at arbejde på budgettet for 2020-23.

Økonomiudvalget i Assens Kommune blev onsdag orienteret om status på finkæmningen af Assens Kommunes økonomi, som er sket gennem et intensivt forløb hen over sommeren. På mødet kom det blandt andet frem, at screeningen, som foretages af kommunens revisionsfirma BDO, koster op mod 1,1 millioner kroner. En udgift, som ifølge mødereferatet kan afholdes inden for kommunens eksisterende budget til konsulent- og advokatomkostninger. - Hvis det giver 30 millioner (i mulige besparelser, red.), er det godt givet ud. Vi har ikke en administration, der kan varetage sådan en opgave selv, for så var vores administration nok for stor. Byrådet er enigt om, at vi er nødt til at få kigget på det, siger borgmester Søren Steen Andersen (V) efter onsdagens møde. Formålet med gennemgangen er at belyse, om der er områder, hvor Assens Kommune kan spare penge. Før sommerferien kom det frem, at kommunen har et forventet merforbrug på 114 millioner kroner i 2019, trods den økonomiske genopretningsplan, Assens Kommune var igennem i 2018. Et merforbrug, som ifølge Assens Kommune blandt andet skyldes stigende udgifter på psykiatri-, handicap- og anbringelsesområdet samt et stigende antal borgere, som er ledige eller kommer på førtidspension. Ifølge borgmesteren er prisen for gennemgangen forventelig: - Det kræver hårdt arbejde. Det er dygtige mennesker, der bruger mange arbejdstimer på det, siger Søren Steen Andersen.

Tidsplan for budget 2020-23 Tidsplanen for byrådets arbejde med budgettet for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget onsdag og ser således ud:20. august: Budgetseminar 1



25. september: Budgetseminar 2



10.-12. oktober: Budgetforhandlinger



4. november: Byrådet godkender budget 2020-23



5. november: Deadline for budgetlægning ifølge lovgivning



7. november: Budgetstormøde

De sidste par år har der været flere besparelser i Assens Kommune, som har ramt forskellige borgergrupper. Her ses et billede fra en af de demonstartioner, der har været holdt. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Et spadestik dybere Da Økonomiudvalget blev orienteret onsdag, var BDO's gennemgang endnu ikke tilendebragt. Den endelige rapport er først klar til byrådets budgetseminar, som finder sted den 20. august, hvor den politiske behandling af screeningen begynder, og Søren Steen Andersen vil derfor ikke løfte sløret for, hvad revisionsfirmaet foreløbig er kommet frem til. - Det var meget overfladisk og blev gennemgået i overskriftsform. Nu går de et spadestik dybere på nogle områder, hvor det kan se ud til, at vi afviger fra lignende kommuner med hensyn til service og velfærd, forklarer Søren Steen Andersen som ikke vil komme ind på, hvilke områder, der er tale om. Afvigelserne kan skyldes, at kommuner opgør deres udgifter på forskellige måder, og det kan derfor se skævt ud, selvom serviceniveauet reelt er det samme, fortsætter han. Hvor mange penge, Assens Kommune reelt ender med at skulle spare, afhænger i meget høj grad af, hvilken aftale regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner kommer frem til, når parterne i august forhandler om kommunerne og regionernes økonomi for de kommende år. Søren Steen Andersen håber, at forhandlingerne betyder, at der skal sættes flere penge af til fordeling mellem kommuner, som er trængte på grund af den mellemkommunale udligningsordning, som fra især yderkommuner har fået kritik for at være skæv. - Det er ganske afgørende, fastslår borgmesteren.

Økonomien finkæmmes i øjeblikket på Assens Rådhus. Arkivfoto: Kim Rune