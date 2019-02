Find os på Instagram: Kom med bag kulissen på avisen

Her kommer en lille nyhed fra avisens egen andedam.

Journalisterne og redaktøren her på Fyens Stiftstidende Assens har nemlig oprettet en profil på det sociale medie Instagram.

Her vil vi dele billeder, videoer og gode historier fra hele Assens Kommune, og vi vil tage jer læsere og følgere med bag kameraet, så I kan blive klogere på, hvad der egentlig sker bag murene i den gamle borgerskole på Provstistræde i Assens.

I denne uge sidder redaktionen dog i supermarkedet ABC i Glamsbjerg, hvor vi glæder os til at møde og komme endnu tættere på vores læsere. Det er også i den forbindelse, at vi har valgt at starte vores profil på Instagram.

Skynd jer derfor ind på Instagram og find os under brugernavnet FyensAssens. Så kan I allerede fra i dag følge med i, hvilke gode historier vi går og laver i Glamsbjerg og omegn.

Hvis I har nogle gode billeder med en god historie, som I synes, vi skal dele på vores profil, så er I meget velkomne til at dele dem med os. I kan dele billeder og historier med os på mailen assens@fyens.dk, på Instagram eller på vores side på Facebook.

Vi glæder os til, at I vil følge os lidt mere i vores hverdag.