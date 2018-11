Fin Form friskes op

Tommerup St.: Medlemmerne af Fin Form Tommerup må ni dage i december helt undvære eller køre til Bellinge, hvis de vil styrketræne.

Fitnesscentret, der holder til i Fyrtårn Tommerup, skal nemlig shines op, og de nuværende træningsmaskiner skal skiftes ud med spritnye, og gulvtæppet bliver erstattet af linolium, så der lukker det i perioden fra 3.-11. december. Det fortæller ejer Leif Christensen.

- Det er et center, en lokation og et navn, der har eksisteret i rigtig mange år i Tommerup St., og det har selvfølgelig haft udskift af udstyr over tid, men det er typisk mindre forbedringer, man laver undervejs. Nu har vi fået muligheden for at skifte det hele, og vi synes, tiden er inde til det.

- Når vi skal have det hele ud alligevel, ordner vi gulvet. Vi har i de senere år haft tæppegulv, og det er godt nok, men ikke særlig hygiejnisk, så nu skifter vi det til vinyl, som ligner træ. Det kommer til at give et helt nyt udtryk, fortæller Leif Christensen, der har været i branchen i 35 år.