Filmatisering af kidnapningsdrama vises til formiddagscafé

Glamsbjerg: Årets formiddagscaféer i Glamsbjerg Biograf starter med filmatiseringen af Puk Damsgårds roman "Ser du månen Daniel". Torsdag 12. september kl. 10 er der kaffe/te, boller og kringle før filmen vises.

Filmen fortæller historien om en af de mest spektakulære kidnapningssager i nyere tid. Hovedpersonen er den unge danske freelancefotograf Daniel Rye, der sad som gidsel i 398 dage hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien. Daniel Rye sad i fangenskab med flere andre udlændinge heriblandt den amerikanske journalist James Foley.

Fortællingen følger Daniel Ryes kamp for overlevelse, hans venskab med James og hvordan hans familie hjemme i Danmark håndterer frygten for, at deres søn aldrig kommer hjem. Midt i krisen står den danske gidselforhandler Arthur, der får en afgørende rolle i befrielsen af Daniel.

Tilmelding skal ske senest onsdag 11. september via biografens hjemmesiden eller til Suzanne Ib Andersen på 60 49 88 20.