Fik ildebefindende: 21-årig bilist måtte kravle ud af bagklappen

Turup: En 21-årig kvinde måtte slemt tilredt kravle ud af bagklappen, da hun natten mellem lørdag og søndag kørte galt mellem Ørsted og Turup. Den unge kvinde kom kørende i retning mod Turup, da hun mistede herredømmet over sin bil og kørte hen over modsatte vejbane og i grøften, hvor bilen rullede rundt. Ved ulykken brækkede den 21-årige sit skinneben, sit venstre håndled og sin fod.

Bilisten forklarede først til politiet, at hun måtte være faldet i søvn bag rattet, men læger har siden vurderet, at hun må have fået et ildebefindende, mens hun kørte.

