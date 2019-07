Fik gode tilbud: Ekstra meget musik på Industrien

- Normalt skal der gå flere år, før vi tager den samme kunstner igen, men det valgte vi alligevel at gøre her. De var her sidste efterår, men så fik vi et godt tilbud fra deres booker, fordi de åbenbart var så glade for at spille hos os, så de ville komme igen.

- Vi har lidt flere koncerter denne gang. Vi plejer at have 9 eller 10, men vi har i efteråret 12, så vi har bygget en smule ud. - Efter vi havde fundet de første 9-10 stykker, fik et par gode tilbud. Så vi tænkte, at nu satser vi og ser, om det kan bære med 12 koncerter, fortæller Søs Fredtoft.

Det fortæller Søs Fredtoft, der står for at lave programmet og booke koncertene i samarbejde med Henry Petersen.

Det gælder for foreningen Musik På Industrien, der som navnet antyder sørger for, at der arrangeres og afvikles koncerter i kulturhuset på Bredgade i Aarup.

Aarup: Nogle gange for man et tilbud, der bare er for svært at takke nej til.

Musik På Industrien har nu programmet klar for efterårssæsonen, der byder på 12 koncerter i løbet af tre måneder. Du kan opleve både danske og udenlandske artister:Lørdag 7. september: Sam Kelly Trio Fredag 13. september: Guy Forsyth Band Søndag 15. september: Børnebanditterne (børnekoncert) Lørdag 21. september: Grarup Allstars Lørdag 28. september: Thorbjørn Risager & The Black Tornado Lørdag 5. oktober: Scrum Lørdag 26. oktober: Big Daddy Wilson Lørdag 2. november: Dobbeltkoncert med Sylvester Larsen & Nåleøjet og De Lyse Timer Lørdag 9. november: Patrick Dorgan med band Torsdag 14. november: Sing Sing Sing, Kind of Christmas Fredag 22. november: Peter og De Andre Kopier (julefrokostkoncert) Lørdag 30. november: Hush med Aske Jacoby

Keltisk på hollandsk

Søs Fredtoft fortæller, at Musik På Industrien i foråret gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt koncertgængerne.

- Vi spurgte ikke så meget til genrer, men ville høre, hvordan folk hørte om os - om det var via vores blad, Facebook, annoncer, eller hvor det nu var. Det var primært i forhold til pr, men en anden fordel er, at vi har fået alder på vores gæster. Alderen er i den øvre ende. Plus 50 og plus 60 primært. Derfor forsøger vi at finde ud af noget, som vil være godt for det publikum, vi har, og som kommer til os. Det er det, vi prøver på, siger hun om sammensætningen af programmet, som derfor indeholder både velkendte, ukendte, danske og udenlandske kunstnere.

- Vi vil gerne have et så godt og varieret program som muligt. Både med nogle, som vi anser som trækplastre, og så har vi denne gang fire udenlandske bands, som vi forventer os rigtig meget af, og som vi håber, at folk vil komme og være med til at høre, siger Søs Fredtoft og sætter fingeren ned et par steder i programmet, som hun har store forhåbninger til.

Det er første lørdag i oktober, når det hollandske band Scrum spiller op.

- Jeg synes, de er rigtig gode, for jeg kan rigtig godt lide keltisk folkemusik, og jeg ved, at det kan en stor del af vores publikum også. De ligner lidt andre udenlandske bands med den slags musik, men de er naturligvis anderledes også.

- Og det, at det er et hollandsk band, der spillet keltisk musik, er måske også lidt specielt. Det er et stort band.