Fik 10.000 af kommunen:

Art I Assens undrer sig over, at der fulgte en betingelse med de 10.000 kroner, gruppen har fået af Assens Kommune i forbindelse med udviklingsprojektet Fremtidens Assens.

Assens: De fleste ville være glade for at få 10.000 kroner. Det gælder også for den gruppe, som står bag projektet Art I Assens, som vil omdanne den tidligere Kiwi til et kreativt center.

Men, der er også et 'men'. For der følger nemlig et 'men' med pengene. De bliver nemlig udbetalt under forudsætning af, at de bliver brugt til et synligt event i Assens by.

Det er Assens Kommune, der har uddelt pengene, som er led i arbejdet med at lave en udviklingsplan for Assens By. I den forbindelse er der afsat 95.000 kroner til fire borgerdrevne og midlertidige projekter, der skal skabe liv i byen. Projekterne blev præsenteret for en styregruppe onsdag aften, hvorefter pengene blev fordelt.

Og det resulterede altså i 10.000 kroner til Art I Assens. Med betingelsen, som gruppen ikke kan indfri, fortæller Vilja Lange, der er en af initiativtagerne til Art I Assens.

- Vi har hele tiden gjort opmærksom på, at vi arbejder med et blivende projekt i en tom bygning, og at vi ikke kan lave noget bare for sjov, som ikke fører til andet end lidt kulør på noget i hovedgaden. Det har vi skrevet ind i vores koncept og fortalt. Det, vi har brug for, er et større beløb til fundraising, konsulentbistand og pr-materiale. Det vidste de godt, siger hun.