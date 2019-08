Frøbjerg Festspil vil i de kommende år blive guidet og rådgivet af fire personer, der takket ja til at være rådgivnings-organ for styregruppen.

- Vi arbejder hos Frøbjerg Festspil naturligvis selv med problematikkerne, men vi har også stærkt brug for, at andre gode og erfarne folk vil give hjælp til de konkrete udfordringer, siger Knud Møller, der er formand for Frøbjerg Festspil, i en pressemeddelelse.

Og for at sikre, at der også om fem og 10 er teater og sang på højen, har festspillet styregruppe ladet sig inspirere af erhvervslivet og nedsat et såkaldt advisory board. Det vil sige, at styregruppen har samlet en række nøje udvalgte personer med forskellige kompetencer og erfaringer, som skal guide og rådgive festspillet i de kommende år.

Og så skulle det gerne bliver ved med at være, mener foreningen, der i disse uger byder på 'Footloose - The Musical', som har fået flotte ord med på vejen i Fyens Stiftstidendes anmeldelse.

Frøbjerg Festspil satte den første forestilling op på Frøbjerg Bavnehøj i 1986. Det var 'Røverne fra Vissenbjerg'.I år kan du se 'Footloose - The Musical' frem til og med 23. august. Næste år sættes 'Midt om natten' op, og i 2021 venter 'Grease'.

Knud Møller, formand for Frøbjerg Festspil, glæder sig over, at det er lykkes at samle et rådgivnings-organ. Arkivfoto: Kim Rune

- Frøbjerg Festspil er et af vores kulturelle fyrtårne, både i forhold til at synliggøre Assens Kommune positivt, men også fordi foreningen engagerer så mange i kreativ udfoldelse. Arbejdet med børn og unge blandt andet hos Frøbjerg Festspil er med til at inspirere og motivere mange, som senere i uddannelse og arbejdsliv får gavn og glæde af mødet med musik og teater. Det vil jeg gerne understøtte, siger han i pressemeddelelsen.

Finn Brunse har i mange år kva sit politiske virke haft relationer til Frøbjerg Festspil, og derfor faldt det ham naturligt at takke ja til at blive del af rådgivnings-organet.

Det drejer sig om Jane Jegind, by- og kulturrådmand i Odense, Klaus Hansen, direktør i Film Fyn, Finn Brunse, kulturudvalgsformand i Assens Kommune, og Keld Rørmose, der kommer med erfaring inden for markedsføring.

Advisory boardet kommer til at bestå af fire personer, der har baggrund inden for kultur, politik og erhvervslivet.

- Som enhver anden god kulturoplevelse skal den kontinuerligt udfordres for at udvikle sig og til stadighed være attraktiv for et mangfoldigt publikum. Derfor er det en rigtig god ide at lave et Advisory Board, der kan udfordre traditionerne og tænke ud af boksen, så det bliver trykprøvet, at det er det bedste fra traditionerne og noget nyt, der kommer på bordet, siger Jane Jegind, der gennem årene har set flere af forestillingerne.

Samarbejde

For Film Fyn-direktør Klaus Hansen lever håbet, at hans deltagelse i advisory boardet kan være startskud til mere samspil mellem de to kulturorganisationer.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at der er et bredt samarbejde mellem de fynske kulturinstitutioner. Jeg tror, vi kan inspirere og udvikle hinanden. Jeg er derfor sikker på, at FilmFyn vil få ligeså meget ud af, at jeg sidder i Frøbjerg Festspils Advisory Board, som festspillene vil få. Jeg kommer med helt friske øjne. Jeg glæder mig til at bidrage, siger han i pressemeddelelsen.

Alle fire vil naturligvis se årets forestilling, og til efteråret vil de blive kaldt til samling i Frøbjerg Samlings- og Kulturhus, så arbejdet kan komme i gang.

- På mødet bliver der mulighed for at lufte tanker, idéer, inspiration til udvikling af Frøbjerg Festspil, og få input til, hvad der rører sig i de forskellige "liv" - kulturliv, politiske liv, erhvervsliv m.m. Samt tage et kig på fremtiden, trends og potentielle samarbejdspartnere, siger Knud Møller.