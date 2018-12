Fem fynske boligselskaber har valgt at gå sammen og blive til ét. Her er det Claus Olesen, kundechef i Servicecenter Nord-/Vestfyn. Foto: Cspress

Fem almene boligselskaber på Fyn slår pjalterne sammen og bliver til ét stort boligselskab. Fusionen betyder, at selskabets mange boligafdelinger og beboere kommer til at stå stærkt over for fremtidens udfordringer, melder de.

Fyn får et nyt stort alment boligselskab. Det står klart, efter at fem boligselskaber med overvældende flertal har vedtaget at fusionere med hinanden. Det drejer sig om Boligselskabet Vissenbjerg, Kerteminde-Munkebo Boligselskab, BSB Glamsbjerg, BSB Nordfyn og Nørre-Aaby Ældreboligselskab. Fusionen samler cirka 1.200 almene boliger, der ligger placeret i et område, som strækker sig fra Nørre Aaby på Vestfyn over Bogense på Nordvestfyn til Kerteminde på Nordøstfyn og Glamsbjerg i syd. Det nye boligselskab har både ungdoms- og familieboliger og ældre- og plejeboliger. Beboerne og de boligafdelinger, de bor i, bliver en del af et fællesskab, der i kraft af sin størrelse kommer til at stå solidt i fremtiden. Det fortæller Claus Olesen, som er kundechef i Servicecenter Nord-/Vestfyn ved Domea.dk. Det er servicecentrets personale, der hidtil har sørget for at drive og vedligeholde boligerne og servicere beboerne i de fem boligselskaber. Og det bliver de ved med i det nye selskab. - De fem boligselskaber har ønsket at fusionere for at stå stærkere i mødet med fremtidens udfordringer og de stigende krav til effektivisering, der er i den almene sektor. Det vil desuden gøre boligselskabet til en mere attraktiv samarbejdspartner for kommuner og andre aktører, siger Claus Olesen.

Arbejdsgruppe er i gang Den næste tid går med at få alt det praktiske på plads. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fem boligselskaber, som er i gang med at udarbejde et forslag til vedtægterne for det nye boligselskab, der endnu ikke har fået sit navn. De fælles spilleregler skal endeligt vedtages på et møde den 28. februar 2019. Der er med fusionen ikke lagt op til at spare stillinger, fortæller Ole Larsen, formand for BSB Glamsbjerg. - Vi kommer til at spare nogle penge på det rent organisatoriske. Det sker for eksempel ved, at de mennesker, der arbejder på boligkontorerne, får færre arbejdsopgaver og dermed frigjort nogle timer, som de kan bruge på noget andet. Så det er ikke planen at spare stillinger, fortæller han til avisen. Fusionen ventes at træde i kraft i anden halvdel af 2019.