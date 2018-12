Februar i billeder: Sne og sand

Netop som vi havde opgivet at få sne i løbet af vinteren, og i stedet forventet at skulle nyde de første spæde forårstegn, ja så kom sneen i den grad til Assens. Foto: Kim Rune

Fotograf Kim Rune har samlet nogle af de bedste og vigtigste billeder fra 2018. Her kan du se pletskuddene fra februar.

Netop som vi havde opgivet at få sne i løbet af vinteren, og i stedet forventet at skulle nyde de første spæde forårstegn, ja så kom sneen i den grad til Assens. Til stor glæde for store som små. Foto: Kim Rune

Netop som vi havde opgivet at få sne i løbet af vinteren, og i stedet forventet at skulle nyde de første spæde forårstegn, ja så kom sneen i den grad til Assens. Foto: Kim Rune

Så kom sneen til Assens Foto: Kim Rune

Den 28. februar fik Bofælleskabet Skelvej besøg af en delegation fra Færøerne, bl.a. borgmestre, en byingeniør, en ældrechef og en kommunaldirektør. De skal bygge plejeboliger/ældreboliger i Klaksvík og omegn, så ville de gerne have lidt inspiration. 99-årige Johanne Banke hygger sig med rødvin og chips som eftermiddagssnack i sin lejlighed, mens hun læser avisen. Foto: Kim Rune

Onsdag den 28. februar fik Bofælleskabet Skelvej besøg af en delegation fra Færøerne, bl.a. borgmestre, en byingeniør, en ældrechef og en kommunaldirektør. De skal bygge plejeboliger/ældreboliger i Klaksvík og omegn, og så ville de gerne have lidt inspiration. Foto: Kim Rune

Assens Havn skulle uddybes efter flere års venten. Svendborg Uddybning stod for uddybningen. Skipper på Susanne Saj er Jesper Holm. Han har sejlet det meste af sit liv Foto: Kim Rune

Assens Havn er ved at blive uddybet af firmaet Svendborg Uddybning ApS. Det foregår ved, at slæbebåden Susanne Saj sejler ud med en pram, som fra en anden pram, hvor en gravko er monteret, fyldes med mudder og sand fra havbunden. Materialet sejles ind til kajen, hvor lastbiler står klar til at fragte det videre. På billedet ses gravemester Kasper Kristensen. Foto: Kim Rune

Assens Havn skal uddybes efter flere års venten. Svendborg Uddybning ApS står for det. Her ses gravemester Jesper Kristensen under dæk på Susanne Saj. Foto: Kim Rune

Assens Havn skal uddybes efter flere års venten. Svendborg Uddybning står for det. Foto: Kim Rune