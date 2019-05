Assens: Fars dag bliver i år fejret i Assens Borgerlige Skyttelaug med fugleskydning og valgflæsk, da der er jo også folketingsvalg denne dag.

Derfor har bestyrelsen anbefalet sine medlemmer at stemme til folketingsvalget og dernæst at møde frem til den årlige Fugleskydning på Næs. Her serveres der også valgflæsk, nye kartofler og persillesovs på Restaurant Maagen.