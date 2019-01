Faktatjek: Sandt eller falsk om Assensskolen

3. Elever og forældre flygter fra skolen

Assensskolens elevtal er fra 1. januar 2018 til 1. december 2018 faldet med 63 elever. Ifølge skoleleder Trine Traun er under 10 elever flyttet fra skolen. Det resterende fald i elevtal begrundes i faldende børnetal, som betyder, at der er flere elever, der går ud af 9. klasse, end der starter i 0. klasse, samt at forældre i højere grad vælger andre skoler, når deres børn skal begynde i 0. klasse.

I skoleåret 2018/19 går der eksempelvis 66 elever i 9. klasse på Assensskole, mens den foreløbige prognose viser, at der kun starter 14 børn i 0. klasse efter sommerferien. Det kan dog være svært at forudsige elevtallet, fordi der er frit skolevalg, så prognosen er behæftet med en vis usikkerhed.

Kilde: Assens Kommune og Assensskolen.