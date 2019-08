Få det fulde overblik: Sådan er status på lægehusene

3. Lægehuset, Skelvænget i Assens

Her er der tre hele ydernumre og et såkaldt deleydernummer. Det betyder, at lægehuset har fire faste læger tilknyttet plus en vikar. Lægehuset på Skelvænget har i skrivende stund åbent for tilgang af nye patienter, men er omkring 100 patienter fra at lukke for tilgangen. Lægehuset oplyser desuden, at man er på udkig efter flere læger.