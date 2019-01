Få billetter tilbage til nytårskoncert i Assens

Trompetisten Per Nielsen er solist ved Lions Clubs nytårskoncert i Vor Frue Kirke i Assens den 27. januar.

Assens: Slutspurten er gået ind, hvis man vil sikre sig billet til Lions Clubs nytårskoncert med trompetisten Per Nielsen som solist i Vor Frue Kirke søndag den 27. januar.

Erling Winkler fra Lions Club i Assens fortæller, at der endnu er enkelte billetter tilbage til koncerten.

Per Nielsen er til daglig solotrompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester vil underholde ved nytårskoncerten med en stribe af populære melodier - og han krydrer de forskellige musikalske indslag med små anekdoter.Ved koncerten, der begynder klokken 16, medvirker desuden violinisten Alexandru Radu samt organisten og pianisten Carl Ulrik Munk-Andersen. Desuden deltager det lokale drengekor Syngedrengene med et par numre.Billetter til nytårskoncerten kan købes hos Schreiners Bog & Idé-butikkerne i Aarup, Glamsbjerg og Assens. De koster 170 kroner.Koncerten forventes at vare halvanden time, og døren til Vor Frue Kirke åbnes klokken 15.15.