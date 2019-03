Få beskeder fra dit døde kæledyr: Klarsynsaften i Kerte

Kerte: Er du en af de mange, der tror, at der er mere mellem himmel og jord, så besøg Kerte Forsamlingshus tirsdag 26. marts 2019 kl. 19. Her kan du opleve Lithen Eliza Rosmynte Jørgensen, der er medie, clairvoyant og dyretelepatør. Hun tilbyder at være talerør for de afdøde og på den måde viderebringe eventuelle beskeder fra dine kære afdøde - for eksempel familie, venner eller kæledyr.

Lithen Eliza Rosmynte Jørgensen arbejder til daglig fra Odense. Prisen er 100 kroner inklusiv kaffe og brød. Tilmelding kan ske til via mail til lars.klint@mail123.dk.