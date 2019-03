Eventyrlig oplevelse: Assensskolens elever sang med Sigurd Barrett

Assens/Odense: 140 elever fra Assensskolen fik 7. marts en stor oplevelse, da de tog til Odense for at deltage i Sigurd Barretts koncert-række "Sigurd fortæller H. C. Andersen" med Odense Symfoniorkester.

50 elever fra 3. og 4. klasse sang med i Sigurd Barretts kor, og yderligere 90 elever var med som tilhørere ved koncerten, som var for fynske skoler. Senere på dagen blev der holdt endnu en koncert, som forældre og familier kunne overvære.

Forud for koncerten var elever fra Assensskolens 2. klasse på rundturen "Gå i H. C. Andersens fodspor" med Odense Bys Museer, mens 5.a og 5.b besøgte henholdsvis Møntergaarden og H. C. Andersens Museum.

- Vi har haft en fantastisk dag, hvor eleverne var meget imponerede over at møde selveste Sigurd Barrett. Og så er det bare stort at få lov til at optræde sammen med et rigtigt orkester og synge for ens skolekammerater, forældre og familie, siger Brita Leth, som er musiklærer på Assensskolen.

Eleverne fra 3. og 4. klasse har på forhånd øvet sig på sangene i musiktimerne. I Odense Koncerthus deltog også dansere fra Odense Balletskole.

I alt 2600 elever fra 49 skoler deltager i "Sigurd fortæller H. C. Andersen". Koncerterne opføres i Odense Koncerthus frem til 20. marts.