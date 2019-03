Et smut på rådhuset: Nu kan du aflevere hittegods i Assens

Assens: Selvom Assens Kommune ikke længere har en lokal politistation i kommunens største by, så kommer en af de gamle funktioner nu tilbage til borgerne i Assens.

Fyns Politi oplyser nemlig i en pressemeddelelse, at man nu kan indlevere hittegods på rådhuset i Assens.

Derudover kan fynboerne også aflevere fundne ting i Faaborg-Midtfyn og Kerteminde Kommune.

Det har ellers kun været muligt for borgerne på Fyn at aflevere hittegods på Fyns Politis Hittegodskontor på Rugårdsvej i Odense.

- Vi har faktisk længe talt om mulige løsninger på den her udfordring, for det bør ikke være svært at være en hjælpsom og ærlig borger, der gerne vil aflevere det hittegods, man har fundet.

- Derfor er vi også rigtig glade for, at vi nu er kommet i gang, og at Assens, Faaborg-Midtfyn og Kerteminde kommune har sagt ja til at have boksene stående. Nu håber vi, at borgerne vil tage godt imod dem, og bruge dem, siger Erik Skov Knudsen, politikommissær og leder af Hittegodskontoret i Fyns Politi, i en pressemeddelelse.