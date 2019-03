Brylle: Torsdag den 21. marts er der eftermiddagsmøde i Brylle Sognehus.

Her kommer Ursula Larsen og fortæller om sin flugt fra Østpreussen under Anden Verdenskrig. Ursula Larsen flygtede sammen med sin højgravide mor og fem søskende til et flygtningeliv i Flensborg med endestation i Odense.

Arrangementet begynder klokken 14. /SP