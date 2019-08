Et liv efter kræft: Bent er en fighter

Glamsbjerg: Bent Bille er en fighter.

En mand, der har været fast besluttet på at kæmpe ufortrødent videre med sit liv, efter han fik besked om, at han havde kræft.

Den 85-årige tidligere lektor på Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg mistede sin kone for ni år siden, og få måneder efter fik han problemer med sin mave og søgte læge.

- Det viste sig, at jeg havde tarmkræft, så jeg røg igennem systemet med kemokure og hele balladen, og dér er lægerne altså dygtige i dag. Sygdommen stoppede faktisk aldrig mine andre beskæftigelser eller tog min arbejdsevne fra mig, fortæller Bent Bille.

Lørdag formiddag sad han sammen med 30 andre personer i en gul T-shirt i et telt på Glamsbjergskolens idrætsplads. De gule trøjer symboliserede, at her var mennesker, der mindst en gang i livet havde fået fortalt de tre ord: "Du har kræft".

Kemobehandlingen havde en positiv effekt på Bent Billes tarmkræftsygdom, og efter en vellykket operation fik han en stomi - en kunstig tarmåbning på maven, hvor man tømmer sin afføring ud i en pose.

Han er helt tryg ved sin stomi.

- Jeg havde en farmor, der gik rundt med en stomi i 60 år, fortæller Bent Bille.

Kort tid efter operationen tog Bent Bille på en studierejse til Peru og boede blandt indianere, der vævede.

- Det var spændende at gå rundt med en stomi. Der var mange af mine medrejsende, der fik rejsediarré og spekulerede i, hvad de dog så skulle gøre. Men der havde jeg jo en bekymring mindre, så jeg opdagede, at der også kan være mange fordele ved at have sådan en pose på maven, smiler Bent Bille.