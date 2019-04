Et lille stykke lykke

For seks år siden fik vi solgt vores lejlighed i Odense og ledte efter opfyldelsen af en drøm - hus med have. Min hustru havde booket en fremvisning i Tommerup st. Jeg kendte intet til området og syntes, det lå langt væk fra Odense.

Turen fra Odense vakte vores interesse, da vi nærmede os byen. Vi blev mødt af et kuperet landskab med træer til begge sider, som omsluttede os med deres lysegrønne blade. Nysgerrigheden blev vakt, og håbet om, at huset var noget for os, blev større.

Det viste sig, at alle de vigtige parametre, vi havde for et muligt huskøb, blev indfriet; natur, god skole/institution, offentlige transportmidler, tæt på motorvejen mv.

Selve huset, som er en murermestervilla, en type hus, jeg altid havde ønsket mig, men ikke regnet med at komme i nærheden af, når jeg kiggede på priserne i Odense.

Jeg kan huske følelsen af lykke, da vi stod der og renoverede huset i sommeren 2013 med udsigt til skov fra vinduet.

Sidenhen er vi bare blevet bekræftet gang på gang i, at det er det rette sted, vi er havnet. Herude snakker man med hinanden. Der er et helt andet tryghedsniveau, end vi havde inde i Odense. Så vi slapper mere af, f.eks. i forhold til at sende børnene i skole. Man kommer hinanden ved, engagerer sig i institutioner, sport, foreninger og lokalråd mv.

Hopper vi på toget, går der 10 min., før vi står midt i Odense. Så vi føler, at vi kan benytte os af alt, hvad der er i Odense. Nu kan vi bare trække os tilbage til fred og ro i Tommerup, når der er for mange mennesker og larm inde i Odense.

Der er ikke et væld af butikker ned igennem byen, men der er faktisk, hvad vi har brug for. Supermarkedet har både slagterafdeling og bager. Det er samtidig også vores isenkræmmer og posthus. Her er mange genbrugsbutikker, men i disse bæredygtighedsdage er det ret fedt at købe genbrug. Derudover har vi mekanikere, apotek, optiker, guldsmed, trælast, café, frisører, blomsterbutik, delikatessebutik, tøjbutikker, pizzeria, burgerbar, bibliotek, svømmehal og et væld af idrætsfaciliteter.

Vi har det hele. Jeg behøver ikke længere at køre ind i til de store butikscentre og få stress. Først fordi jeg ikke kan finde vej, så parkeringsplads, og så får jeg klaustrofobi af larm og alle de mennesker på for lidt plads.

Næ nej, behold I blot det. Jeg har fundet mit rette sted. Her bliver jeg. Her handler jeg, og her har jeg fundet lykken.

Fortæl det nu blot ikke til for mange.