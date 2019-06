Haarby: Man kan høre det på flere hundrede meters afstand. Eller i hvert fald ane det.

Dybt inde i Trunderupskoven i udkanten af Haarby veksles høje kampråb hele tiden med dyb stilhed. Forfra og om. Igen og igen.

Er det 2019-udgaven af Grevens Fejde ved Øksnebjerg, eller er det en flok fodboldtilhængere, der er røget i totterne på hinanden?

Nej, det er Krigslive XV - et stort rollespil med deltagelse af 371 spillere fra hele landet. Et improvisationslignende stykke naturteater, der giver reminiscenser til Ringenes Herre, og hvor der kæmpes med simili-våben, så det konstant slår gnister i den evige konflikt mellem spillets to krigsførende hære - Nuln og Marienburg/Freiburg.

Ved foden af Trunderupsøen farer Odin Martin fra Aabenraa rundt med en god gammeldags walkie-talkie mellem hænderne. Han er en del af arrangørgruppen på årets Krigslive.

- En af mine opgaver er at koordinere slagene ude i skoven, fortæller Odin Martin, der hele tiden forsøger at holde styr på de mange enheder, der bærer navne som Hunden am Fluss Teufel, Imperiets Flamme, Sværdfiskene fra Umiyama og Band of Bastards.

Odin Martin har solid erfaring med at arrangere rollespil som Krigslive.

- Området her ved Trunderupskoven er lidt småt i forhold til det, vi plejer at spille på. Vi kunne godt have brugt en større mark at kæmpe på. Men der er til gengæld mange små stier i skoven, og det kompenserer noget for det, mener Odin Martin.

Det er 15. gang, Krigslive finder sted, men det er første gang, at Fyn lægger jord og arealer til rollespillet. I år kneb det lidt for arrangørerne at finde et egnet sted til rollespilkonceptet, indtil den lokale rollespilsforening Fantasiverden i Haarby tilbød foreningens faste spillested i Trunderupskoven som kulisse for årets Krigslive.