Et hit at sove i det fri: Sheltere ved Assens får flere og flere besøgende

Ud over de moderne shelters, der formodentlig er på vej til at blive opført otte steder langs kysten i Assens Kommune, har kommunen ni almindelige shelters, som er bredt fordelt i skove eller ved vandet.

Ifølge Hans Ole Hansen, som er projektleder ved Miljø og Natur, ser de traditionelle shelters ud til at blive besøgt i stigende grad.

- Nogle af dem bliver brugt rigtig meget. Brunebjerg er absolut topscoreren, og Sandager Næs bliver også brugt meget. De er relativt populære, siger han og fortsætter:

- Det er vores indtryk, at de bliver brugt mere end førhen, og vi får flere opkald med spørgsmål om det. Vores nabokommuner siger også, at det, at man skal overnatte ude i shelters, er en trend, der er voksende.

Ifølge Kristine Lawaetz Lyngbo, som er direktør i Udvikling Assens, skyldes den store interesse for shelterovernatning, at flere er begyndt at få smag for at bruge naturen. Det er samtidig en af årsagerne til, at flere vælger at holde campingferie.

- Shelterne er ikke konkurrenter til camping, men et supplement. Det går lidt tilbage til den her tendens med friluftsturisme, og at folk gerne vil ud, forklarer hun.