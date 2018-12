Et døgn i Assens Kommune: Hver time, hvert døgn er en fest

I de seneste fem måneder har vi på Assens-redaktionen arbejdet med serien "Et døgn i Assens Kommune." Første del blev udgivet 16. juli, og i 3. december udkom 24. del, der afsluttede serien. I hver artikel besøgte vi en virksomhed, en familie, en skole, et fællesskab eller en enkelt person. Vi var der præcis en time og observerede, hvad der foregik.

Selvom et døgn starter midnat, besluttede vi at starte serien kl. 4 hos nogle af dem, man plejer at sige, står tidligst op. Vi besøgte Haarby Bageri, hvor bager Allan Ringe leder et hold af kagemænd og -kvinder igennem en dans af mel, smør og flotte kagedekorationer, mens resten af Haarby stadig sover.

Sidste afsnit blev rundet af hos nogle, der stadig havde et par timer tilbage af deres arbejdsdag, da vi besøgte plejehjemmet De Gamle Hjem i Glamsbjerg. Her mødte vi Torhild, Dorthe og hunden Balou, der sørgede for, at de ældre sov trygt, og var klar, hvis nogen kom til til skade i løbet af natten.

Alt, hvad du ser i serien, er dagligdag. Det, der sker, er sket hundrevis af gange før vores besøg, og det kommer til at ske hundredevis af gange efter.

Det er 24 grupper af mennesker med vidt forskellige liv, der sammen er med til at skabe et døgn i Assens Kommune.