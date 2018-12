Et år i byrådet: - Der skal lægges på igen

Udvikling af Assens by

1 Lige nu er jeg meget optaget af byudviklingsplanen, som er på vej for Assens by. Det projekt er skubbet i gang, og der er nedsat forskellige grupper. Så der skal fart på det, så vi kan få truffet de beslutninger, der skal træffes, når grupperne har arbejdet med det. Det er særligt vigtigt at få udviklet Assens by lige nu, fordi det er lang tid siden, der er sat gang i ting i byen. Det er nu, vi har chancen for at gøre det, for det er nu, der er positivt momentum om at gøre det og lave investeringer. Der er mange, der viser interesse for det. Hvis man ikke er der, når investorerne viser interesse, risikerer man, at det er passé, inden man får truffet de rigtige beslutninger.