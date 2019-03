Erhverv ved motorvejen: Mangel på erhvervsjord i populært område

Nyt erhverv vil ofte gerne ligge tæt på motorvejen, men flere forhindringer indskrænker mulighederne for at tilbyde attraktive grunde

Der er et minut til motorvejen fra erhvervsgrundene i Vissenbjerg, skriver Assens Kommune på sin hjemmeside. Alligevel vurderes halvdelen af dem at være usælgelige på grund af højspændingsmaster, gasledninger og kuperet terræn.I Taarupparken i Aarup er der fem minutter til motorvejen, men ingen udsigt til den. Det har ikke været attraktivt nok til, at Assens Kommune har kunnet sælge en eneste kvadratmeter der. Assens: Afstanden er ifølge assens.dk 25 minutters kørsel til motorvejen og Middelfart og 30 minutter til Odense. Glamsbjerg: Fra erhvervsgrundene på Toftegårdsvej tager det 18 minutter at komme på motorvejen. Haarby: Der er 30.000 kvadratmeter til salg, afstanden til motorvejen er 25 minutter.

Årsagen er, at det ligger under højspændingsmaster og derfor er pålagt begrænsninger, dels fordi der skal være plads til en gasledning, dels i forhold til højden. Dermed er der kun omkring 100.000 kvadratmeter tilbage, som kan anvendes, og af dem ligger nogle i kuperet terræn. Det betyder ifølge erhvervskontakten, at der reelt kun er 75.000 kvadratmeter, der kan sælges, og at det derfor kan blive aktuelt at tage nogle områder helt ud.

Motorvejsbånd frem igen

Ganske vist er den erhvervsjord, der er solgt, primært til udvidelse af eksisterende virksomheder, som for eksempel genbrugspladsen på Industrivej. Men det ændrer ikke ved, at det er i Vissenbjerg, der er forespørgsler, mens for eksempel Tårupparken i Aarup er lige så ubebygget i dag, som da den blev udstykket for omkring 10 år siden. Herfra kan man komme til motorvejen på syv-otte minutter, der er tog og flere busser, som medarbejdere på eventuelle fremtidige virksomheder kan benytte sig af, men man kan ikke ses fra motorvejen. Ny skiltning skal forsøge at sætte gang i salget der, men det ændrer ikke på, at den eftertragtede motorvejsnære erhvervsjord er en udfordring.

Derfor er det ved at være tid til igen at overveje udstykninger langs motorvejen, mener formand for Miljø, Teknik og Plan, Dan Gørtz (V).

- Når vi har fem-syv kilometer vej mellem de to afkørsler (motorvejsafkørslerne 54 Vissenbjerg og 55 Aarup, red.) har vi lige nu for lidt potentiale, konstaterer han.

For år tilbage i forbindelse med Assens Kommunes planstrategi 2015, som nu skal afløses af en ny, var der planer om et bælte af erhvervsgrunde mellem Vissenbjerg og Grønnemose, men det mødte en del modstand bland andet fra statslig side. Dels pegede man på, at der stadig var restjord i Vissenbjerg, som skulle sælges, før man kunne inddrage nye arealer, dels lagde man vægt på et grønt bælte langs motorvejen uden bebyggelse.

Men en ny planlov, har åbnet for muligheden, mener Dan Gørtz. Han understreger, at det aldrig vil komme helt tæt på motorvejen som i Hedensted og Langeskov, men godt kan komme til at ligge, så det kan skimtes derfra.