Erholm Gods deltager i Herregårdenes Dag

Aarup: Når Herregårdenes Dag løber af stablen 18. august, slår Erholm Gods - sammen med over 30 andre slotte og herregårde over hele landet - dørene op for publikum.

Erholm Gods tilbyder rundvisninger i hold hver hele time af godsejer Jan Cederfeld de Simonsen i Erholms engelske landskabelige park anlagt i 1850-55 af kongelig haveinspektør Rudolf Rothe.

Parken har karakteristiske svungne kanaler og romantiske hvide støbejernsbroer foruden et stort udbud af sjældne gamle træer. Øverst på bakken er Erholms hovedbygning tegnet af arkitekt Herholdt fra 1855.

Der er direkte adgang til åbent fødevaremarked med p-plads og toiletter.