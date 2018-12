Da jeg stillede op til Assens kommunes Ældreråd i 2018 var min vision, at jeg ville arbejde for at fastholde og udvikle en værdig ældrepleje og måske skabe nogle stjernestunder. Nu er der ikke engang gået et år, og der er sparet, så man ikke kan opfylde de almindelig og basale behov, vi har som mennesker. Er det værdigt?

Begrænsning på den personlig pleje og hygiejne, på gulvvask og renholdelse af boliger, hvor der er borgere, der opholder sig i 24 timer i døgnet af mange forskellige årsager. Er det værdigt?

Den forebyggende indsats er sat på vågeblus, for nu er man åbenbart blevet ligeglad med, om de ældre medborgere bliver ensomme, småt spisende eller inaktive, når man nu lukker daghjemmene, som for mange gav en stjernestund, og for andre et pust af "fritid". Er det værdigt?

Jeg er både ked af det og meget bekymret på de ældre medborgeres vegne, for med alle de voldsomme besparelser på basale områder, ser jeg ældreplejen blive bombet tilbage til 1980'erne, for så samtidig konstant at høre, hvilket rigt land, vi lever i.

Min bekymring er også, at de her besparelser kun er begyndelsen. Det stopper jo ikke i 2019. Nej, mit bud er, at om 10-15 år har vi ikke den ældrepleje, vi kender i dag. For i fremtiden vil den stødt og roligt blive udhulet, så de ældre medborgere må ty til familie eller frivillighed, eller købe sig til værdighed, hvis de ikke kan selv.

For hu mig, om ikke politikerne allerede nu forventer eller satser på, at de pårørende vil yde deres familiemedlemmer alt den støtte, de formår. Mit postulat vil være, at det aldrig bliver en kommunal opgave igen. Det er ikke det, kommunerne vil. De vil hellere "visioner". Måske endda sky-høje.

Sluttelig vil jeg siger: Jeg er rigtig glad for, at nogen pårørende siger "nok er nok".