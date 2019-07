Entreprenør lukker: Kloakarbejde i Haarby sat i bero

Haarby: Efter lidt mere end en måneds arbejde i Haarby har Michaels Maskinstation i Brylle, der efter udbud var blevet tildelt opgaven med at lave kloakseparering på 10 gader i Haarby, indstillet arbejdet. Det fortæller Assens Forsyning i en pressemeddelelse.

Arbejdet forløb ellers planmæssigt, men nu har firmaet indstillet alle sine aktiviteter og hentet sine maskiner.

- Vi tilstræber at finde en løsning, så arbejdet kan genoptages så hurtigt som muligt, men det krævfer sandsynligvis, at der bliver gennemført nyt udbud, lyder det i pressemeddelelsen.

Er det tilfældet, vil der kunne gå tre måneder, før arbejdet genoptages.

Assens Forsynings rådgiver har onsdag været i Haarby for at få overblivk over, om der er åbne huller, der skal dækkes til eller andet arbejde, der skal færdiggøres, så byen er farbar og sikker at færdes i, mens der bliver arbejdet på en ny løsning. Først om et par uger kan forsyningen være klar med en ny tidsplan.