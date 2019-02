Energistyrelsen om sagsbehandlingskritik: Vi er altid saglige og neutrale

- Gruppen Beskyt Jammerland Bugt fortæller, at den svenske miljøstyrelse har gjort indsigelse i forhold til Jammerland Bugt-projektet, fordi forsigtighedsprincippet omkring særligt fugle i området ikke blev fulgt. Ser styrelsen stort på fuglelivet?- Som led i udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten er Energistyrelsen altid særligt opmærksom på havvindmølleprojekters eventuelle indvirkninger på fuglelivet såvel som andre indvirkninger på miljøet. Energistyrelsen har specifikt vedrørende Jammerland Bugt-projektet været i tæt dialog med Miljøstyrelsen om projektets effekt på fugle og stillet krav om supplerende redegørelser om netop fugle fra projektejer. Energistyrelsens krav har ført til en væsentlig ændring af det oprindelige projekt og en indskrænkning af projektområdet. - Hvad betyder det for Energistyrelsen, at den svenske miljøstyrelse gør en indsigelse af en sådan art?- Energistyrelsen tager høringsprocessen meget alvorligt og lytter naturligvis til alle høringsparter. Naturvårdsverket og BirdLife Sverige har givet høringssvar i forbindelse med høring af projekternes indvirkning på miljøet på tværs af landegrænser for projekterne Jammerland Bugt og Omø Syd, hvor de udtrykker bekymring for de kumulative effekter på fugle som følge af Omø Syd-vindmølleparken og Jammerland Bugt. Derfor tog Energistyrelsen sammen med Miljøstyrelsen også initiativ til et møde med Naturvårdsverket i Stockholm i november 2018. Espoo-processen for Jammerland Bugt er i gang nu, hvor miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring. Her har Naturvårdsverket og BirdLife Sverige mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til projektet.- Der var i november et møde mellem Energistyrelsen, den svenske miljøstyrelse, European Energy og Orbicon, som Beskyt Jammerland Bugt gerne ville have været med til. Hvorfor måtte de ikke deltage?- Der blev afholdt et møde mellem Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Naturvårdsverket, European Energy og Orbicon den 19. november 2018 i Stockholm. Det er normal praksis i sådanne sager, at projektejer og dennes rådgiver deltager i kraft af deres tekniske og faglige indsigt i projektet og miljøkonsekvensrapporten. Baggrunden for European Energys og Orbicons deltagelse var, at det er projektejer og dennes rådgiver, som har den tekniske og faglige indsigt i projektet og VVM-redegørelsen, som Sverige har indgivet høringssvar til. European Energy og Orbicon deltog således alene på grund af deres kendskab til projektet, hvorimod Energistyrelsen er VVM-myndighed på havet og således har varetaget myndighedsrollen i henhold til Espoo-konventionen sammen med Miljøstyrelsen, der er Espoo-myndighed. NGO'ere, andre interesseorganisationer, foreninger, privatpersoner og andre deltager normalt ikke i myndighedsarbejdet, men de kan gøre deres synspunkter gældende ved høringer og borgermøder samt i dialog med Energistyrelsen. Det er i fuld overensstemmelse med lovgrundlaget.- Gruppen mener, at det ikke er god forvaltningsskik, når det private investeringsselskab i et projekt (European Energy) og rådgiveren (Orbicon) er med i et møde, hvor danskerne og svenskerne skal finde et fælles udgangspunkt. Er det god forvaltningsskik?- Vi henviser til besvarelsen af spm. 3. - Assens Kommune har kritiseret Energistyrelsen for ikke at være neutral med i stedet arbejde sammen med Sønderborg Forsyning for at få Lillebælt Syd Vindmøllepark positivt modtaget og godkendt. Har det noget på sig?- Energistyrelsen er som faglig styrelse altid saglig og neutral, når vi træffer afgørelser, og vi er derfor ærgerlig over den kritik, der har været rejst af vores kommunikation i denne sag. Vi skal også fremstå saglige og neutrale udadtil - og derfor er det ikke acceptabelt, når vores kommunikation skaber usikkerhed om vores neutralitet. Energistyrelsen administrerer åben dør-ordningen og implementerer og forvalter de politiske beslutninger, som er truffet af energiforligskredsen og Folketinget. Der er altså ikke tale om, at vi i Energistyrelsen er partiske eller har selvstændige ønsker om etablering af kystnære havmølleparker. Vi forvalter inden for den gældende lovgivning og de politiske beslutninger. Energistyrelsen kan ikke hverken godkende eller afvise ansøgninger om havvindmøller på grundlag af ønsker eller hensyn, som ikke fremgår af lovgrundlaget. Energistyrelsen er VVM-myndighed og har, som led i den almindelige praksis, sendt miljøkonsekvensrapporten vedrørende Lillebælt Syd i en tidlig myndighedshøring for netop at afdække, om der er særlige myndighedshensyn, som skal varetages inden den egentlige VVM-høring. På Assens Kommunes anmodning er fristen for denne for-høring forlænget. Når den tidlige myndighedshøring er tilendebragt, vil Energistyrelsen indlede en bred offentlig høringsproces med endnu en skriftlig høring og borgermøder. Formålet med den offentlige høring er at få alle relevante og faglige synspunkter belyst. Det er en misforståelse, at Energistyrelsen de facto har godkendt miljøkonsekvensrapporten, før høringen er gennemført endsige truffet endelig afgørelse om projektet. - Er det ifølge Energistyrelsen vigtigere, at der bliver etableret kystnære vindmølleparker, end at der bliver taget hensyn til dyre-, planteliv og naboer?- Energistyrelsen administrerer åben dør-ordningen og implementerer og forvalter de politiske beslutninger, som er truffet af energiforligskredsen og Folketinget. Der er altså ikke tale om, at vi i Energistyrelsen er partiske eller har selvstændige ønsker om etablering af kystnære havmølleparker. Vi forvalter inden for den gældende lovgivning og de politiske beslutninger. Energistyrelsen kan ikke hverken godkende eller afvise ansøgninger om havvindmøller på grundlag af ønsker eller hensyn som ikke fremgår af lovgrundlaget. Det vil altid påvirke det omkringliggende miljø og natur, når der opføres infrastruktur som for eksempel kystnære havvindmøller. Derfor er det så vigtigt, at der udføres VVM-undersøgelser, som skal tjene som beslutningsgrundlag og påpege de miljømæssige problemer, der kan være. På den baggrund kan der ske en afvejning af hensyn inden for loven, og de påviste påvirkninger kan søges imødekommet og mindsket. Miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt er i offentlig høring indtil den 28. februar 2019, og det er således vigtigt at understrege, at miljøkonsekvensrapporten endnu ikke er endelig, ligesom der langt fra er truffet endelig afgørelse om projektet. Høringen gennemføres jo netop for at få alle relevante og faglige hensyn belyst.