Energistyrelsen beklager uheldig mail i vindmøllesag

Energistyrelsen beklager i skrivelse til Assens Kommune, at en email kunne skabe tvivl om styrelses neutralitet i sagen om vindmølleparken Lillebælt Syd.

Men Energistyrelsen slår samtidig fast, at det dog ikke er kendetegnende for styrelses arbejde generelt.

Energibestyrelsen beklager og fortæller, at den afsendte mail ikke er en " acceptabel kommunikation mellem styrelsen og en ekstern aktør, idet mailen kan skabe tvivl om styrelses neutralitet. Mailen er yderst beklagelig ", lyder det i svaret fra kontorchef Astrid Rathe.

Det var en de punkter, Assens Kommune slog ned på i forbindelse med vindmølleprojektet Lillebælt Syd, som Fyens Stiftstidende kunne fortælle om i slutningen af januar gav kommunen tvivl om styrelses objektivitet i sagen. Emnet var en henvisning til et læserbrev. Det er Sønderborg Forsyning, der vil rejse enten 40 fire MW-vindmøller på 165 meter i højden eller 20 otte MW-vindmøller på 192,5 meter i højden.

Energistyrelsen har beklaget til Assens Kommune, at en af styrelses medarbejdere 6. juli 2018 sendte en email til en projektleder i Sønderborg Forsyning med ordlyden "positivt læserbrev i Jyske Vestkysten - sådan!!".

Sønderborg Forsyning A/S vil opføre en Lillebælt Syd Vindmøllepark med enten 40 fire MW-vindmøller på 165 meter i højden eller 20 otte MW-vindmøller på 192,5 meter i højden. Vindmøllerne placeres fire km fra Helnæs' kyst. De kan stå klar i 2022, hvis det hele går igennem. Det samlede projektsum udgør ca. 1,6 mia. kr. Miljøkonsekvens-rapportens foreløbige hovedkonklusion er, anlæggelsen og driften af vindmølleparken vil have ubetydelige eller små konsekvenser for bl.a. menneskers sundhed, landskabet, natur og fugle.Rapporten har været i en fire ugers myndighedshøring. Senere i år kommer forundersøgelsen i offentlig høring. Kilder: Lillebælt Syd/lillebaeltsyd.dk og tidligere artikler.

Der kommer et retursvar

Energistyrelsen gik grundet dette med til, som det har været Assens Kommunes ønske, at udskyde den såkaldt tekniske høringsperiode, dvs. den periode kommunen kan komme med indsigelser og bemærkninger, til 18. februar. Datoen var ellers sat til 4. februar.

"Baggrunden for denne beslutning var at sikre, at Assens Kommune føler sig betrygget i, at kommunalbestyrelsen kan komme til orde - også i den tekniske myndighedshøring", lyder det i svaret til Assens Kommune fra Energistyrelsen.

Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen, skriver i et følgebrev:

"Det er vigtigt for mig, både politikere og borgere i Assens Kommune er trygge ved, at Energistyrelsen behandler ansøgningen fra Sønderborg Forsyning på en faglig og saglig måde, og efter de principper og hensyn, som følger gældende lovgivning på området", skriver Kristoffer Böttzauw i et skriftligt svar til kommunen.

Borgmester Søren Steen Andersen (V), siger, at kommunen er ved at "arbejde" med et retursvar til Energistyrelsen.

- Der vil komme en reflektion på svaret, siger borgmesteren.

Hvad svaret lyder på, vil - eller kan - borgmesteren ikke komme ind på for nuværende. Han bemærker dog:

- Det er åbenbart normalt at deltage i forberedende møder omkring håndteringen af borger- og politisk modstand, jævnfør den her workshop som man har medvirket i forberedelsen af fra Energistyrelsen side af, siger Søren Steen Andersen, og henviser til til et tidligere møde.

- De gør meget ud af sige, de er neutrale i den sammenhæng. Men så kunne jeg spørge: Så kunne de også inddrage nabokommunerne, herunder Assens, hvis det var det, de ville. Det har de så undladt at gøre, fortæller borgmesteren.

Assens Kommune har i forbindelse med sagen set sig nødsaget til købe advokathjælp hos advokatfirmaet Nørager Nielsen. Prisen var, som avisen tidligere kunne afsløre, godt 450.000 kroner.