Ebberup: Ebberup Idrætsforening har netop modtaget 17.511 kroner fra Energi Fyns sponsorordning FynskSupport.

" Vi vil bruge sponsorkronerne på at betale de forskellige udgifter i vores mange underafdelinger. Det kan blandt andet være til kurser og forskellige rekvisitter. Så hvis vores gymnastikhold for eksempel trænger til nye redskaber, skal pengene være med til at dække det", fortæller Annette Søby Jensen i en pressemeddelelse.

Hun er formand for Ebberup Idrætsforening. /EXP