En ungepolitik er at investere i fremtiden

Assens Kommune har ingen ungepolitik i praksis.

Børne- og ungepolitikken fokuserer udelukkende på børnene, indtil folkeskolens afslutning. Herefter befinder de unge sig i et politisk vakuum.

Man kan argumentere for, at gruppen af de unge voksne er "ligegyldige" at fokusere på politisk, da de alligevel er på vej til uddannelsesbyerne og dermed forlader kommunen. Det er dog ærgerligt at sige.

De unge mellem 15 og 25 er kommunens chance for at investere i fremtiden. Assens Kommune skal tage stilling til, hvilken fremtid den ønsker. 'Et sundere Assens' er et af kommunens store fokuspunkter i år. Ønsker man et sundere Assens, så skab rammerne for en sundere livsstil mental som fysisk, specielt for de unge.

Udover sundhed bør en ungepolitik også have fokus på miljøer, de unge kan færdes i. Hvis der ikke er fokus på det, vil de unge automatisk søge mod Odense.

Der bør være muligheder inden for kommunegrænsen for ungdommen. Vil man have de unge til at engagere sig, må man give dem noget at engagere sig i. Ungdomshuset og ungerådet er en god start, men det kan ikke stå alene.

Det kan det ikke, fordi de unge skal have lyst til at flytte tilbage til kommunen. Fordi vi ønsker en fremtid af sunde og dannede borgere, som kan give det, de fik med sig fra Assens videre. Det tror vi på, en ny ungepolitik kan være katalysator for.