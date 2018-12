En dræber: Ensomhed har alvorlige konsekvenser

Snart er det ikke længere muligt for de fleste brugere af daghjemmene i Assens Kommune at forsætte i tilbuddet, da det lukker. De ældre selv og Assens Ældreråd frygter, at det vil skabe mere ensomhed. Foto: Kim Rune

Ensomhed blandt ældre kan have alvorlige konsekvenser - både fysisk og psykisk. Læs listen her og få et overblik over, hvad der kan forårsage ensomhed, og hvor hårdt ensomhed kan ramme de ældres livskvalitet og sundhed.

Livskrise 1. Man kan blive sårbar, når man møder de store livskriser. Ensomhed kan udspringe af skilsmisse, ægtefællens død, svigtende helbred eller overgangen fra et aktivt liv på arbejdsmarkedet til at blive pensionist. Dårligt helbred og det at være enlig kan også føre til ensomhed.

Fysisk og psykisk helbred 2. Det at være ensom kan skade menneskers fysiske og psykiske helbred. Ensomhed kan forårsage stress, depression og søvnforstyrrelser, mens de fysiske konsekvenser kan være forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og stofskiftelidelser.

En dræber 3. I værste tilfælde kan ensomhed være en dræber - bogstavligt talt. Sundhedsstyrelsen har gjort op, at ensomhed hvert år er skyld i 770 tilfælde af for tidlig død i Danmark. Tal viser, at 3500 ældre hvert år dør alene.

Indlæggelser 4. Der er over 23.000 ekstra indlæggelser blandt personer, der er ensomme i forhold til personer, der ikke er ensomme. Derudover har læger 400.000 ekstra kontakter hver år på grund af ensomhed, og over 800.000 sygedage om året skyldes ensomhed.

Ensomhed er dyrt 5. Ensomhed er især dyrt for det enkelte menneske, men også for samfundet. Ensomhed koster over otte milliarder kroner om året, når man lægger udgifterne til behandling og pleje sammen med den tabte produktion. Kilde: Sundhedsstyrelsen og Ældresagen