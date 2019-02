En anholdt for vold: Nyt slagsmål i Assens

En mand blev torsdag aften anholdt af politiet for vold, efter han tidligere på aftenen havde slået en anden med i hvert fald et knytnæveslag. Politiet mangler endnu at få fat på to andre mistænkte.

Assens: Kl. 18.51 torsdag aften var der endnu en gang slagsmål i Østergade i Assens.

Vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen fortæller, at en er anholdt for vold efter at have givet en anden mand et knytnæveslag.

- Vi har en forurettet og tre gerningsmænd. Vi har anholdt den ene, og de to andre har vi ikke anholdt endnu.

- Den ene ved vi ikke, hvem er, og den anden har vi en formodning om, hvem er. Men vi har ikke kunnet lokalisere dem, siger han.

Det var en anmeldelse fra et vidne, der fik både indsatsleder og flere betjente til at køre til Assens. Politiet var stadig til stede omkring 22.20 torsdag aften.

- Den ene gerningsmand er blevet anholdt kl. 22.03. Han henvender sig selv til os, fordi han har en idé om, at vi er efter ham, siger Thomas Bentsen.

For ti dage siden var der et større slagsmål og knivoverfald foran Café Banken i Østergade, hvor en 40-årig mand blev stukket i halsen og på kroppen. Tre unge mænd er efterfølgende blevet varetægtsfængslet for forsøg på manddrab.

Thomas Bentsen kan dog ikke sige, om de to sager hænger sammen.

Fyens.dk følger sagen.