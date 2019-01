Lærerne på Assensskolen bliver presset af økonomi og fyringer, men gør sig umage med at lave spændende undervisning og 'brainbreaks' for eleverne.

Assens: Du kender det sikkert. Har du lyttet intensivt i et stykke tid, begynder blikket at flakke og tankerne at vandre. På Assensskolen indlægger man derfor 'brainbreaks' - hjernepauser - i undervisningen, hvor man laver noget aktivt. Det er derfor, eleverne i 5.A står og ryster med bagdelen sammen med deres tysklærer, Hannah Abildgren Dinesen. På tavlen kører youtube-videoen "Wackel mit dem po" (ryst med bagdelen, red.), som på tysk angiver, hvad eleverne skal gøre. Trods besparelser på Assensskolen, som har kostet 16 stillinger det seneste år, og som påvirker stemningen i personalerummet, gør lærerne sig umage med at planlægge undervisning, som aktiverer og fænger eleverne. - Det er et hårdt år, siger Maria Kramer, som Fyens Stiftstidende møder i personalerummet. Hun er lærer i Assensskolens specialklasse. - Men når vi træder ind i et klasselokale, så ryster vi det af os. Vi er her jo for børnenes skyld, siger hun.

Assensskolen har 366 elever. Her er elever fra 5.b. Foto: Michael Bager

Anderledes undervisning I tysklokalet lyder kommandoen "hände hoch" fra computerhøjtalerne, og eleverne strækker armene op i luften. De sænker dem igen, da "hände runter" lyder. Så råber de i kor "winke, winke, winke", "wunderbar" og da de kommer til "wackel mit dem po", ryster både elever og lærer grinende løs med bagdelen. Amalie Søberg Lenskjold fra 5.A er begejstret. - Det er godt, at man ikke bare sidder på sin stol, og at man får en pause, mener hun. I det hele taget forsøger man på Assensskolen at tænke anderledes ting ind i undervisningen. På tredje år kører skolens blæserprojekt, hvor alle elever på fjerde årgang skal lære at spille på et blæseinstrument. Musiklærer Britta Leth har søgt penge fra Assens Kommunes pulje Musik i børnehøjde og købt trompeter, klarinetter og tværfløjter til eleverne. - Det lærer eleverne at lytte på en anden måde og er med til at putte noget i deres kulturelle rygsæk, mener Britta Leth.

11-årige Emma Jakobsen er glad for at gå på Assensskolen. - Det er sjovt, for her er altid nogen at snakke med, og her er så meget plads, at man kan være sig selv, siger hun. Foto: Michael Bager