Ekspert om billeddeling: Villighed til at dele grænseoverskridende ting

De mange nye former for sociale medier har været med til at skabe en større villighed til at vise ting frem, man tidligere måske ville holde mere for sig selv, mener ekspert.

Når unge eksempelvis begår hærværk eller andet, der ikke er helt velanset og vælger at lægge det op på sociale medier, så kan det i høj grad være på grund af, hvordan de sociale medier har udviklet sig de seneste år. Det siger lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, Malene Charlotte Larsen. - Snapchat (tjeneste, hvor man kan uploade videoer, der kun kan ses i begrænset tid, red.) var især det medie, der startede en ny forståelse af det at dele noget på sociale medier. Den og nu også andre tjenester opererer med denne flygtige deling af indhold. Forestillingen om at dele et øjeblik, der forsvinder igen, var det, der karakteriserede Snapchat til at starte med, siger Malene Charlotte Larsen. Selvom unge mennesker efterhånden har hørt flere gange, at ting på internettet aldrig forsvinder, så betyder måden mange sociale medier er indrettet alligevel, at unge kan føle de kan tillade sig lidt mere, end de kunne, da det meste foregik gennem Facebook. - Det er lidt dobbelt, for de fleste ved, man kan screenshotte (tage et billede af skærmen, red.), men man har stadig en følelse af, at man kan lukke folk lidt mere ind i baglokalet, fordi man ikke publicerer og offentliggør, som man gør det på Facebook, siger Malene Charlotte Larsen.

Ny kultur Måden billeder bliver delt på er ikke kun noget, man ser blandt de unge. Det er efterhånden noget, man ser generelt, i måden vi deler billeder på. Hvor man tidligere skulle tage billeder og fremkalde dem eller i lidt nyere tid kunne sende dem som eksempelvis mms'er, så er kulturen omkring billeddeling nu blevet mere umiddelbar. Den nye kultur af umiddelbarhed kan også have betydning, hvis man i forvejen befinder sig i en kultur, der er præget af at prøve grænser af. - Man kan være mere villig til at dele de lidt grænseoverskridende ting, fordi man heller ikke på snapchat har følelsen af, at man deler det med hele verden. Man tænker ofte nok bare, at man kun deler det med sine venner, siger Malene Charlotte Larsen. Det større indblik i, hvad venner har gang i, kan muligvis også være medvirkende til, hvorfor nogle unge vælger at filme, det de laver. Hvis de ser venner, der gør dristige ting, kan det være med til at starte en form for kultur, hvor man gerne vil toppe det, de andre har gjort, oplyser Malene Charlotte Larsen.