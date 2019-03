Ekspert: Mænd skal dyrke fællesskaberne

Flere og flere ældre er gennem de seneste 20 år begyndt at motionere og leve sundere. Det er især mændenes livsstil, der er blevet forandret til det bedre. Samtidig understreger ekspert, at sociale fællesskaber har en beskyttende effekt på ældre.

- Idealet er, at man holder sig i gang ved at være aktiv og motionere, siger hun.

For cirka 20 år siden vurderede lidt over halvdelen af de 77-årige danskere, at de havde et godt helbred. Men i 2017 vurderede 63 procent af de 77-årige, at deres helbred var godt.

Fællesskaber beskytter

Anu Siren fortæller, at kvinderne traditionelt set har bredere sociale netværk, mens mændene holder sig til det nære fællesskab med familien.

Men ifølge seniorforskeren er det en rigtig god idé, når mændene begynder at opsøge bredere netværk, som mændene på Hyggeholdet i Glamsbjerg har gjort det.

- Sådan et fodboldhold er rigtig godt, fordi mændene på den måde har nogle fællesskaber uden for arbejdet. Så det er klart, at det er nemmere at finde sin plads, når man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

- Mændene har mindre sociale netværk, så det er rigtig fint, hvis de dyrker fællesskaber og ikke er så afhængige af det nære netværk. Det gør også, at de har et netværk, de kan trække på, hvis de mister deres ægtefælle, siger Anu Siren.

Traditionelt set ser man nemlig, at kvinderne klarer sig bedre end mændene, når ægtefællen går bort. Og det kan blandt andet skyldes bedre netværk.

Anu Siren mener også, at et stærkt socialt fællesskab kan gavne mændene på en anden måde.

- Det har en beskyttende effekt, at man har et socialt netværk og et socialt fællesskab i forhold til venner.

- Det kan både beskytte en socialt, psykisk og fysisk, at man har nogle fællesskaber, fordi det kan have betydning for, at man har en sund livsstil, siger seniorforskeren.